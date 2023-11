Nuovo stop per i Lions Bisceglie, sconfitta a Mestre dei nerazzurri / CLASSIFICA

Cadono ancora i Lions Bisceglie, sconfitta a Mestre per i nerazzurri, settima in dieci partite di Serie B nazionale Old Wild West, quella sul parquet del Taliercio di Mestre.

I ragazzi di coach Fabbri approcciano male al match, infatti il primo quarto finisce già sul +10 per la formazione di casa, che prosegue sul 22-8 dei veneti nel secondo periodo. La reazione di inizio terzo quarto, con il sorpasso e un tentativo di allungo sul 41-45, si è presto esaurita e Mestre, alzando le percentuali nel tiro pesante, ha toccato il +10 (57-47), dando una svolta alla partita. La gran fiducia dei veneti dall’arco però riporta il +16 ai padroni di casa, che chiudono il match nonostante un ultimo tentativo di rimonta della compagine biscegliese che però non riescono mai a concretizzare il sorpasso, quindi cadono ancora i Lions Bisceglie, per la settima volta in dieci partite.

