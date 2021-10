Nuovo scontro salvezza per il Bisceglie Calcio sul campo della Virtus Matino

Dare continuità all’importante vittoria con la Mariglianese e allontanarsi ancor di più dalla zona calda della classifica. Questo il duplice obiettivo del Bisceglie Calcio alla vigilia dell’insidiosa trasferta sul campo della neopromossa Virtus Matino, in programma domani pomeriggio alle ore 14.30 e valida per la nona giornata di campionato.

Un’altra sfida salvezza, dunque, per i nerazzurri contro una formazione che sta ben figurando in questo avvio di stagione capace di raccogliere sul campo gli stessi punti del Bisceglie, nove, ma riportata a quota otto in classifica dal giudice sportivo che ha trasformato il pareggio conquistato dai salentini nel confronto con il Molfetta in sconfitta a tavolino. Al di là del punto in più o in meno in graduatoria, la Virtus Matino ha ampiamente dimostrato nelle prime otto giornate del torneo di poter mettere in difficoltà qualunque avversario come testimoniano i successi fuori casa contro Sorrento e, nello scorso weekend, Gravina. Il successo sui murgiani ha confermato ancora una volta le qualità della colonia di calciatori argentini a disposizione del tecnico Branà a partire dal capitano Damian Salto, difensore molto abile sui calci piazzati e già a quota due reti in stagione al pari del connazionale e compagno di reparto Esteban Giambuzzi.

Dall’altra parte, i dati confortanti per il Bisceglie arrivano dall’infermeria con il recupero di Marino e dal rientro dalla squalifica di Urquiza, il quale con ogni probabilità riprenderà il proprio posto al centro della difesa. I rientri dei due centrali allevieranno l’emergenza di uomini in fase difensiva che ha colpito la squadra nelle ultime settimane. Anche le condizioni fisiche di capitan Coletti e di Leonetti sono migliorate ulteriormente in settimana e quindi, ad eccezione del lungodegente Crisci, i nerazzurri possono contare su tutta la rosa per provare a fare risultato pieno e approfittare dello scarso trend tra le mura amiche dei salentini che si esprimono decisamente meglio in trasferta non avendo ancora conquistato una vittoria in casa.

La sfida tra Virtus Matino e Bisceglie si disputerà a porte chiuse e sarà diretta dall’arbitro Michele Maccorin di Pordenone coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Chiarillo di Moliterno e Francesco Di Leo di Policoro. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE 1913)