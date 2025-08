Nuovo ruolo per Emanuele Prenna, sarà Video Match Official

Nuova avventura nel mondo arbitrale per il biscegliese Emanuele Prenna che superato il corso di qualificazione per Video Match Official.

Il corso ha avuto luogo al Centro VAR di Lissone con il compito di inquadrare i VMO nel ruolo CAN in vista della stagione 2025/2026. Le prove hanno riguardato i quiz sul Regolamento del Gioco del Calcio e sul Protocollo di intervento VAR. Poi è stato il momento di testare la capacità con prove pratiche all’interno della postazione VAR. In questo contesto sono stati simulati interventi legati a dinamiche tecniche e disciplinari. Un modo anche per valutare precisione di intervento, tempistica di azione e la modalità comunicativa con l’arbitro presente in campo.

Dopo aver concluso allo Stadio San Siro di Milano la sua esperienza da assistente arbitrale lo scorso mese di maggio, oltre 100 presenze in A, adesso parte una nuova avventura per Prenna.

Il corso di qualificazione si è concluso con l’ammissione al ruolo di: Gianluca Aureliano, Stefano Del Giovane, Davide Ghersini, Antonio Giua, Marco Monaldi, Emanuele Prenna, Alessandro Prontera, Daniele Rutella e Alberto Santoro.

La Commissione d’esame era composta dal Presidente Emanuele Marchesi, dai Componenti Domenico Celi, Gianluca Rocchi, Andrea Gervasoni, Daniel Amabile e dal Segretario Marco Falso.