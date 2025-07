Nuovo rinforzo per i Lions Bisceglie: in arrivo Vincenzo Festinese

Ennesima operazione di mercato conclusa in casa Lions Bisceglie, con l’innesto dell’ala Vincenzo Festinese. L’atleta classe 2002 potrà far valere la propria duttilità, mostrando anche le sue importanti doti in fase difensiva.

Il giovane campano è un figlio d’arte che ha già vissuto numerose esperienze, muovendo i primi passi a Tortona, in cui ha debuttato in A2. Il suo percorso di crescita è proseguito tra le fila di Scafati, Salerno, Ragusa e Rende. Nell’ultima stagione con la Pallacanestro Antonina si è distinto per l’ottimo impatto all’interno del gruppo. Adesso potrà fornire il proprio contributo con la squadra allenata da coach Vito Console, che sta prendendo forma in breve tempo.

La preparazione alla prossima stagione agonistica, che inizierà il 28 settembre, prenderà il via nella seconda metà di agosto con il consueto allenamento a porte aperte.