Nuovo rinforzo in attacco per la Virtus Bisceglie con l’arrivo di Leo Caputo

A due mesi dall’avvio della nuova stagione, la Virtus Bisceglie mette a segno un importante acquisto per rafforzare l’organico. Si tratta del centravanti canosino classe 1997 Leonardo Caputo.

I biancazzurri potranno contare sulle prestazioni di Leonardo Caputo, proveniente dal San Severo, in cui ha già segnato 5 reti nella stagione in corso. Il suo nome è sicuramente legato al team della sua squadra natale, nella quale ha realizzato 46 marcature tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria nel giro di sette anni. Dal Canosa Calcio è passato nell’annata appena trascorsa, prima alla Virtus San Ferdinando in Promozione e poi al Real Siti in Eccellenza. Ora è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura tra le fila della compagine biscegliese, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo biancazzurro e di fornire il proprio contributo in una squadra decisa a risalire fin da subito la classifica. Leo Caputo sarà a disposizione di mister De Francesco già a partire dal prossimo impegno casalingo contro il Bitritto Norba, in programma domenica 17 novembre alle ore 14:30.