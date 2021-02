Nuovo recupero infrasettimanale stasera per la Diaz

Nuovo impegno infrasettimanale per la Diaz che questa sera scenderà in campo al PalaDolmen (ore 20) per affrontare il Sammichele in occasione del recupero dell’ottava giornata del girone G di Serie B, di calcio a 5.

Biancorossi biscegliesi che nello scorso weekend hanno operato il turno di riposo previsto dal calendario, ma che una settimana fa erano usciti sconfitti alla trasferta in casa del Mirto (4-3). Un ko da cancellare subito per Cadini e compagni se si vuole provare a rimanere agganciati al treno per un posto playoff. Lavoro duro in settimana agli ordini di mister Di Chiano con il chiaro intento di portare a casa la sesta vittoria stagionale in campionato. Tutti abili ed arruolabili in casa biscegliese con bomber Elia punto di riferimento di una squadra che sta facendo comunque bene in questa fase della stagione. Di fronte un Sammichele reduce dal 7-4 interno subito sabato ad opera del Futsal Bitonto. Una gara che gli uomini di Masi hanno provato a riacciuffare dopo essere andati sotto di tre reti, ma senza fortuna. Per la compagine sammichelina uscire con dei punti dal PalaDolmen significherebbe porre un altro mattoncino per la salvezza. Un match, quindi, che darà risposte importanti in vista del futuro prossimo.

Diaz-Sammichele sarà trasmessa da Puglia5 e visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook: Diaz Bisceglie a partire dalle ore 19.55.