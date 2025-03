Nuovo record personale per la biscegliese Anna Musci alla Coppa Europa Lanci

Una grande prestazione con tanto di record personale per la biscegliese Anna Musci (Alteratletica Locorotondo) nello scorso weekend in terra cipriota.

Il tradizionale appuntamento con la Coppa Europa Lanci, svoltasi a Nicosia sabato 15 e domenica 16 marzo, vede la pugliese tra le protagoniste del getto del Peso U23.

Con il terzo lancio a 16,12mt, la Muscia conquista la seconda posizione dietro la turca Pinar Akyol che le soffia il primo gradino per soli 3 cm.

Per la ventunenne biscegliese, allenata da Nico Savino, la misura rappresenta il nuovo Personal Best, migliorato di un solo centimetro rispetto a quanto lanciato il 23 febbraio scorso durante i campionati italiani indoor di Ancona, e, contemporaneamente, la nuova migliore prestazione Assoluta All Time Pugliese. (Foto: Ufficio Stampa Comitato Regionale FIDAL Puglia)