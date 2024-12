Nuovo match d’alta quota per la Diaz, ultima d’andata per il Cinco, Nettuno in trasferta

Il turno pre Immacolata coincide con tre gare tutte da vivere per le portacolori biscegliesi impegnate nel futsal che scenderanno in campo sabato 7 Dicembre alle ore 16.00.

La Diaz ospiterà al “Pala Colombo” di Ruvo il Nausicaa calcio a 5 nel nono turno del campionato serie B girone G. Si tratta di un match d’alta quota considerando che si affrontano la seconda e la terza forza del torneo. Le due compagini hanno un punto di differenza (18 per i calabresi, con i 17 dei biscegliesi). Il Nausicaa detiene il miglior attacco con 42 reti mentre la Diaz ha la seconda difesa meno perforata del girone con 15 gol subiti. Una ghiotta occasione per entrambe le compagini considerando il turno di riposo della capolista Soverato. Dirigerà l’incontro Eugenio Cipolla di Roma 1 coadiuvato da Daniele Perrino di Albano Laziale. Crono: Francesco Cafagna di Barletta.

Tour de force per il Futbol Cinco che, due giorni dopo il turno di recupero con il Veglie (perso per 11-9) sarà di scena a Polignano a Mare per affrontare il Volare Polignano nella tredicesima nonchè ultima giornata d’andata. Nerazzurri a caccia di punti per abbandonare l’ultima posizione in graduatoria. Una gara però dall’elevato coefficiente di difficoltà in quanto la squadra barese occupa il sesto posto in classifica a due lunghezze dal quinto posto. Eugenio De Bartolo è l’arbitro designato per la partita e sarà affiancato da Claudio Pacucci e Gaetano Marvulli di Bari.

Chiude il programma il Nettuno di scena al “Pala Piccinni” di Altamura ospite della Soccer Altamura nell’ottavo incontro del torneo serie C2 girone A. La partita sarà diretta da Michele Digiovanni di Barletta.

Ufficio stampa Futbol Cinco