Nuovo ko interno per il Futbol Cinco Bisceglie

Terzo ko consecutivo, secondo casalingo, per il Futbol Cinco Bisceglie sconfitto al PalaDolmen questo pomeriggio dalla Volare Polignano in occasione della terza giornata del campionato di Serie C1 di calcio a 5.

I neroazzurri guidati da Maurizio Di Pinto erano chiamati a scrollarsi di dosso lo zero in classifica maturato nelle precedenti settimane, ma le reti di Potente, Parago e Bonvino (su tiro libero) hanno spalancato alla compagine di Polignano la prospettiva di portare a casa il terzo risultato utile e la seconda affermazione in stagione, dopo quella all’esordio in casa con la Futsal Andria. La rete di Amato rende meno amaro il 3-1 finale per un Futbol Cinco che avrà poche ore per riflettere su cosa non è andato giusto sino ad ora per invertire la rotta.

Biscegliesi che torneranno in campo martedì 13 ottobre rendendo visita agli altamurani dell’Alta Futsal, in occasione del primo turno infrasettimanale previsto in stagione.

