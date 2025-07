Nuovo innesto per i Lions Bisceglie: in arrivo Simone Giovinazzo

Il mercato estivo dei Lions Bisceglie procede senza sosta: si aggiunge nel roster anche il playmaker classe 2005 Simone Giovinazzo.

La squadra allenata da coach Vito Console si rafforza con la presenza di un esterno utilissimo sui due lati del campo. Il giocatore originario di Fonte Nuova, nei pressi di Roma, è cresciuto tra le fila della Sab Amatori Basket, per poi debuttare in C Silver con la Scuola Basket Roma. Le successive esperienze maturate a Ferrara e Corato gli hanno permesso di accrescere il proprio livello.

Nella stagione appena conclusa ha centrato la sua miglior performance proprio contro i biscegliesi, facendosi notare per l’ottima visione di gioco e la forte esplosività. Le sue importanti prestazioni lo hanno portato a concludere l’annata a Rieti in Serie B Nazionale. Il giovane talento si aggiunge quindi ad un organico ricco di nuovi arrivati, che verrà ulteriormente allargato con altri acquisti e l’utilizzo dei ragazzi provenienti dal settore giovanile.