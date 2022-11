Nuovo derby per la Diaz, Futbol Cinco a Brindisi, Nettuno ospita il Public

Il primo sabato del mese di novembre coincide con tre impegni tutti da gustare per le rappresentanti biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo alle ore 16.00.

I biancorossi del presidente Cortellino saranno di scena a Binetto ospiti del Dream Team Palo del Colle nel sesto incontro del campionato cadetto girone G. La Diaz vuole tornare a conquistare l’intera posta in palio dopo il pareggio pieno di rimpianti contro il Castellana. La squadra locale invece, mette nel mirino il quinto successo in sei gare in modo tale da confermare la vetta della classifica condivisa con il New Team Taranto che, tra le mura amiche, ospita il Bernalda Futsal. Le due contendenti sono tra le più prolifiche del girone avendo siglato 22 gol a testa ed hanno subito lo stesso numero di reti (12). Il pericolo n.1 per gli uomini di Capurso si chiama Marco Perrucci topscorer della squadra barese con 7 marcature ed a segno nelle prime quattro giornate del torneo.

Alla stessa ora ma al “Da Vinci” di Brindisi, scenderà in campo il Futbol Cinco nell’ottava giornata del massimo torneo regionale. I nerazzurri di Tritto vogliono interrompere il digiuno di punti che dura da tre gare. Un match equilibrato ma che vede i padroni di casa favoriti considerando che hanno 4 lunghezze in più rispetto ai biscegliesi (10-6) e sono reduci da due risultati utili consecutivi (vittoria per 4-3 sul Futsal Terlizzi e pari 2-2 a Ruvo). La compagine brindisina è tra le difese meno perforate del girone avendo subito 24 gol. Al contempo però, il Futsal Brindisi detiene uno dei peggiori attacchi avendo segnato solo 25 volte.

Chiude il programma il Nettuno che, rinvigorito dal largo successo casalingo sull’Azetium Rutigliano, punta al bis contro il Public Molfetta nella quinta gara del campionato serie C2 girone A in programma al “Centro Sportivo Pescandora”. In classifica le due contendenti hanno 3 punti ma i molfettesi hanno osservato il turno di riposo.

Foto: Felice Nichilo