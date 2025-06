Nuovo colpo di mercato per i Lions Bisceglie: in arrivo Edoardo Anibaldi

Prosegue senza sosta l’attività sul mercato della dirigenza dei Lions Bisceglie, che si assicurano le prestazioni di un altro giovane prospetto: si tratta dell’esterno classe 2003 Edoardo Anibaldi, pronto a rafforzare il roster allenato da coach Vito Console.

L’atleta marchigiano si è fatto notare con le maglie di Jesi e Porto Recanati, per poi mostrare tutto il proprio talento tra le fila dell’Adria Bari proprio sotto la guida dell’attuale coach nerazzurro che lo ha fortemente voluto portare con sè. Anibaldi, che si ispira al suo grande idolo fin da bambino Derrick Rose, è dotato di una grande esplosività che gli permette di penetrare in profondità e di un’estrema duttilità. Infatti è in grado di ricoprire sia la fase difensiva che quella offensiva senza particolari problemi, mostrando una forte attitudine al duro lavoro e all’impegno quotidiano. Adesso è il momento di una nuova esperienza in Puglia all’interno di un organico sempre più ambizioso e competitivo, frutto di un’intensa attività nella costruzione del gruppo da parte del direttore sportivo Sergio Di Nardo.

FOTO DI TESS LAPEDOTA / ADRIA BARI