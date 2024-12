Nuovo cambio in panchina per la Virtus Bisceglie: in arrivo Mimmo Di Corato

Dopo la sconfitta nel derby contro il Don Uva, la Virtus Bisceglie riparte dal tecnico di Orta Nova, Mimmo Di Corato. La società gli affida il compito di risalire la classifica del campionato di Promozione Pugliese, che ora vede la compagine biancazzurra al sedicesimo posto con 11 punti. La Virtus ha scelto come guida tecnica un allenatore esperto e molto legato alla città di Bisceglie, con un passato da allenatore di Bisceglie Calcio ed Unione, con cui ha ottenuto la promozione in Eccellenza nella stagione 2016/17. Dopo varie esperienze in categorie superiori, ora Di Corato è pronto ad una nuova avventura, che prenderà il via già a partire dagli allenamenti di martedì 3 dicembre al “Di Liddo”. Primo banco di prova per la nuova gestione sarà il prossimo match di campionato in trasferta contro il Lucera.