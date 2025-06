Nuovo annuncio in casa Lions, ufficiale l’innesto dell’ala Mario Tartaglia

Continuano a ritmo incessante gli annunci di mercato in casa Lions Bisceglie che nella giornata di ieri ha ufficializzato l’innesto del ventiseienne Mario Tartaglia per la stagione 2025/26.

Un’operazione importante per il roster biscegliese che aggiunge un giocatore di categoria, protagonista nelle ultime due annate con la maglia della Basket School Messina. Si tratta di un cestista molto duttile e dinamico in grado di ricoprire sia il ruolo di ala piccola sia quello di ala forte, che può portare diversi punti e presenza sotto canestro in entrambe le fasi di gioco come testimoniano le ottime statistiche delle ultime due stagioni nelle quali Tartaglia ha messo a referto una media di 11,5 punti a partita arricchiti da 5,1 rimbalzi e 1,2 assist.

Numeri molto interessanti che confermano la bontà dell’operazione messa a segno dal direttore sportivo Sergio Di Nardo che ha optato per ricostruire l’asse tra Tartaglia e il playmaker Di Dio che ha ben figurato lo scorso anno nelle fila del Messina con l’auspicio che questa coppia possa ripetersi con la casacca nerazzurra. (FOTO: UFFICIO STAMPA LIONS BISCEGLIE)