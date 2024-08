Nuovo acquisto under per il Bisceglie Calcio

Nuovo rinforzo nel pacchetto under per il Bisceglie Calcio che, dopo aver annunciato in mattinata l’arrivo dell’attaccante Ferracci (leggi qui), ha ufficializzato l’acquisto del giovanissimo laterale classe 2006 Vito Cutrignelli.

Il neoacquisto nerazzurro proviene dal Monopoli, formazione con la quale ha disputato il campionato Primavera 2 nell’ultima stagione collezionando 25 presenze e contribuendo fattivamente alla salvezza della squadra barese nel secondo torneo giovanile nazionale. La duttilità è una delle doti migliori di Cutrignelli, calciatore in grado di adattarsi e giocare sia nel pacchetto arretrato sia in posizione più offensiva. Un rinforzo di prospettiva, dunque, per mister Scaringella in vista dell’imminente avvio del campionato di Eccellenza previsto per domenica 25 agosto sul campo del Manduria.