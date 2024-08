Nuovo acquisto tra i pali per il Bisceglie Calcio, decisa la sede del derby con l’Unione

Novità di mercato per il Bisceglie Calcio che nel primo pomeriggio odierno ha ufficializzato l’arrivo del portiere 2003 Nicolò Della Pina.

Il neo acquisto dei nerazzurro stellati è cresciuto nel settore giovanule del Genoa con cui ha disputato i campionati Nazionali Under 17 e Under 18, oltre ad aver fatto parte della impegnata nel campionato Primavera.

Della Pina dopo Genova è approdato in D per giocare con il Calcio Flaminia per un biennio prima di trasferirsi a Matera nell’estate 2023 e a Nardò nel mercato invernale. Adesso l’approdo alla corte di mister Scaringella che sta preparando l’atteso derby di domenica prossima.

In tale prospettiva manca solo l’ufficialità ma la gara contro l’Unione Calcio Bisceglie con tutta probabilità verrà disputata a San Ferdinando con calcio d’inizio alle ore 15.30.