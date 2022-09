Nuovo acquisto per la Virtus Bisceglie, preso il giovane Giulio Papagni

Nuovo innesto di spessore per la Virtus Bisceglie in vista della nuova stagione nel campionato di Prima categoria pugliese. Il sodalizio biancazzurro ha infatti annunciato l’ingaggio del centrocampista classe 2000 Giulio Papagni.

Il giovanissimo neo acquisto cresciuto nelle fila dell'Unione Calcio Bisceglie, formazione con la quale ha esordito nel campionato di Eccellenza, può rappresentare un vero e proprio colpo per la categoria in virtù della grande esperienza acquisita nel corso della sua carriera. Papagni, infatti, dopo gli inizi con la maglia dell'Unione Calcio ha ulteriormente accresciuto il proprio bagaglio tecnico grazie all'annata vissuta nel massimo torneo regionale toscano con la formazione del Valdinievole Montecatini. Un'aggiunta di qualità, dunque, che si aggrega con grande entusiasmo alla rosa della Virtus la quale, nel frattempo, ha cominciato a sudare sul sintetico del "Di Liddo" in attesa dell'avvio di un campionato che, come ogni anno, si preannuncia ostico e competitivo.