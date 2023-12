L’argentino Suppi nuovo acquisto per i Lions Bisceglie

Nuovo acquisto per i Lions Bisceglie, arriva in Puglia il play argentino Juan Rodriguez Suppi, proveniente da Chieti; formazione impegnata anch’essa nel campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Il direttore sportivo Di Nardo e la dirigenza intendono raggiungere al più presto l’obiettivo salvezza, cercando di tenersi lontano dalle zone calde; e per farlo sono intervenuti sul mercato per cercare di colmare delle lacune del roster che sono parse evidenti nelle ultime uscite, soprattutto per quanto riguarda le palle perse e la gestione dei momenti salienti della contesa.

Un nuovo acquisto per i Lions Bisceglie, quello di Juan Rodriguez Suppi, che rappresenta un’aggiunta importante viste le statistiche, con l’argentino che ha segnato ben 12.5 punti per gara con il 51% da due, il 33% da tre, il 76% ai liberi, 3.4 rimbalzi e 3 assist in 28 minuti di media; coronati da una prestazione da 30 punti nell’ultimo turno, contro la Virtus Imola.

Numeri ma anche esperienza per il play trentunenne, che ha vestito in carriera anche le canotte di Obera, Osimo e Atletico Argentino de Junin; e che farà il proprio debutto in nerazzurro domenica 17 dicembre, in occasione del match contro Lumezzane, anticipato alle ore 17:00, vestendo la numero 0.