Nuova trasferta siciliana per la Star Volley Bisceglie contro Modica

Il percorso della matricola Star Volley Bisceglie, ormai giunto ai due terzi della stagione regolare, prosegue ancora in terra siciliana, dove le nerofucsia affronteranno il Modica nel match valido per la diciottesima giornata del girone D di Serie B1.

Sabato alle ore 15 sul parquet del “Geodetico” di Modica le biscegliesi proveranno a bissare il successo ottenuto all’andata, per consolidare un piazzamento ai vertici della classifica, che al momento vede Adubea e compagne ancorate al podio. Dopo la vittoria al tre-break nello scorso impegno contro Santa Teresa di Riva, le ragazze allenate da coach Breviglieri punteranno ad evitare inutili passaggi a vuoto restando lucide durante il corso della partita. Le avversarie stanno vivendo un ottimo periodo di forma, in cui hanno raccolto ben cinque vittorie nelle ultime sei uscite, e faranno sicuramente di tutto per dare filo da torcere alle nerofucsia. A distanza di dieci mesi dal trionfo che ha decretato la promozione in Serie B1 conquistata proprio sul campo del Modica, la Star Volley proverà a ripetersi per regalare ulteriore entusiasmo ai suoi sostenitori. La sfida sarà diretta da Silvia Longo sul palchetto e Alice Crivellante sul rettangolo di gioco.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI