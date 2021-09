Nuova trasferta per l’Unione, Don Uva affronta Foggia Incedit, debutto per la Virtus Bisceglie

L’ultimo weekend del mese di settembre coincide con due appuntamenti molto insidiosi per l’Unione Calcio ed il Don Uva che scenderanno in campo domenica 26 per disputare la terza giornata del campionato di Eccellenza e Promozione Pugliese girone A, con fischio d’inizio alle ore 15.30, rispettivamente contro Atletico Vieste e Foggia Incedit .

Rinvigoriti dal primo successo stagionale avvenuto contro il Canosa, gli azzurri guidati da Luca Rumma puntano al bis nel match contro la squadra garganica in programma al “Riccardo Spina” per risalire ulteriori posizioni in graduatoria. Il Vieste invece, mette nel mirino il terzo risultato utile consecutivo in questo primo segmento di campionato dopo la vittoria in rimonta sul Canosa ed il pareggio per 2-2 con il Real Siti. Nell’ultimo precedente, le due squadre si divisero la posta in palio. 2-2 il risultato finale con le reti del Vieste siglate da Kone e Albano mentre, quelle biscegliesi di Zingrillo e Vitale. La gara sarà diretta da Francesco Mallardi il quale sarà coadiuvato da Roberto Francesco Prigigallo e Giuseppe Francesco Magnifico. Tutti e tre dalla sezione di Bari.

Alla stessa ora, ma al “Di Liddo”, scenderà in campo il Don Uva per affrontare il Foggia Incedit. I biancogialli di Capurso, alla terza gara interna in sette giorni, sono reduci dall’eliminazione in Coppa Puglia a seguito del ko interno contro la Nuova Spinazzola, puntano al riscatto e continuare il buon percorso intrapreso nelle due giornate di campionato. Di fronte un Foggia Incedit che punta al terzo sigillo consecutivo per rimanere nelle prime posizioni in graduatoria. Entrambe le squadre hanno segnato sino 3 reti. Tuttavia, i biscegliesi ne hanno subiti 2 invece, i foggiani nessuna così come il Polimnia Calcio. Arbitro dell’incontro è Laluce di Barletta. Assistenti Novielli di Bari e Di Ronzo di Taranto.

In mattinata invece, debutto stagionale per la Virtus Bisceglie che al “Di Liddo” affronterà l’Atletico Peschici una delle favorite alla vittoria finale del campionato di Prima Categoria girone A. L’arbitro designato per l’incontro è Lamacchia di Barletta. Fischio d’inizio ore 11.00.

Foto: Marcello Papagni