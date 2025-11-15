Nuova trasferta per la Star Volley sul campo del Sant’Elia Fiumerapido

Impegno da non sottovalutare e da non fallire per la Star Volley attesa, oggi pomeriggio alle ore 17.30, dalla seconda trasferta consecutiva dopo il successo colto a Cerignola nel derby. Le nerofucsia, infatti, puntano ad allungare la striscia positiva nel match in scena al palasport di Atina, ospiti delle padrone di casa del Sant’Elia Fiumerapido nel sesto appuntamento del girone D di Serie B1.

I favori del pronostico sono tutti per le ragazze di coach Guadalupi che, classifica alla mano, vantano nove punti di vantaggio sulle rivali di giornata, penultime in graduatoria dopo cinque giornate con una sola vittoria a fronte di quattro sconfitte. Le insidie, però, sono sempre dietro l’angolo con le laziali che, da neopromosse, dopo un difficile approccio con la categoria caratterizzato da due pesanti 3-0 subiti contro Vibo Valentia e Modica, hanno iniziato a prendere confidenza con il campionato mostrandosi decisamente ostiche nelle ultime settimane come confermato dalle sfide contro Magione ed Arzano contro cui sono arrivati i primi punti. La squadra del frusinate vanta un roster comunque competitivo per la categoria con l’esperta centrale Martina Labianca affiancata da Vittoria Liberati e dalla laterale Miriam D’Arco. Dall’altra parte, tuttavia, Star Volley non vuole assolutamente perdere contatto dal gruppo di testa e ha preparato con la massima attenzione e serenità questa trasferta con l’imperativo di portare a casa altri tre punti per consolidare la propria classifica e, soprattutto, proseguire nel percorso di crescita.

L’incontro tra Sant’Elia Fiumerapido e Star Volley Bisceglie sarà diretto dalla coppia arbitrale formata da Emiliano Galletti e Lorenzo Mezzanotte. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)