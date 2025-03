Nuova sconfitta per la Diaz, Cinco corsaro a Ruvo/CLASSIFICA

Una vittoria ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste Diaz e Futbol Cinco scese in campo nel pomeriggio di sabato 15 Marzo.

Secondo ko di fila per i biancorossi di Di Chiano battuti al fotofinish per 2-1 dal Nausicaa. Biscegliesi a segno su autorete mentre, per la squadra calabrese gol di Rondò e Parafati a 1’35” dalla sirena. La Diaz resta a 39 punti a quattro lunghezze dalla capolista Soverato (che ha riposato) a due turni dalla fine. Il campionato andrà temporaneamente in archivio per dare spazio alla Final Eight di Coppa Italia che vedrà anche il sodalizio del presidente Cortellino tra le magnifiche 8. Per quanto riguarda la regolar season capitan Pedone e compagni se la vedranno sabato 29 con il Bernalda Futsal.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B

Colpo esterno del Futbol Cinco che supera per 4-3 il Futsal Byre Ruvo nello scontro salvezza valevole per la ventiquattresima giornata del massimo torneo regionale. Per i nerazzurri gol di L’Erario (doppietta), Vincenzo Sinigaglia e De Cillis invece, per i padroni non basta la tripletta di Lovino. A seguito dell’affermazione in questione, il Cinco sale a quota 18 e sabato prossimo se la vedrà con il Futsal Veglie.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco