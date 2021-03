Nuoto: Elena Di Liddo in vasca per la Meridiana Cup Taranto

Tra oggi e domani andrà in scena la terza edizione della Meridiana Cup, meeting regionale che si terrà nella piscina Meridiana di Taranto. Tra le nuotatrici impegnate nella manifestazione, spicca il nome dell’azzurra Elena Di Liddo.

Il talento biscegliese ha l’opportunità di raccogliere i primi frutti della preparazione invernale. La Meridiana Cup Taranto è un importante banco di prova in vista dei campionati italiani assoluti primaverili, competizione in cui la Di Liddo proverà l’assalto al minimo per le Olimpiadi di Tokyo. La nuotatrice biscegliese è stata protagonista di grandi traguardi negli ultimi due anni. Il bronzo europeo nel 2018 nei 100m farfalla, il bronzo mondiale nella staffetta mista 4×100 in vasca corta e il record nazionale assoluto sulla doppia distanza in 57”04.

Elena Di Liddo scenderà in vasca per i 100m farfalla nella giornata di oggi, con il migliore accredito di gara. La competizione vedrà in gara centinaia di atleti di rilievo nazionale. Brilla la stella di Benedetta Pilato, tesserata con il Circolo Canottieri Aniene, che nella vasca della Meridiana si allena ogni giorno seguita dall’inseparabile coach Vito D’Onghia.