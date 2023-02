Nulla di fatto tra Manfredonia e Bisceglie, il Mola ferma la corsa dell’Unione Calcio / CLASSIFICA

Un punto in due partite è il bottino conquistato dalle due formazioni cittadine nel turno odierno del campionato di Eccellenza.

Termina a reti bianche il big match della diciannovesima giornata del girone A di Eccellenza tra Manfredonia e Bisceglie, disputatosi questa mattina alle ore 11 sul neutro del Madrepietra Stadium di Apricena.

Una sfida di cartello avara di emozioni nella quale le due squadre si sono fatte preferire sostanzialmente per un tempo a testa. Mister Passiatore opta per l’attacco pesante con De Vivo, Doukoure e Di Rito tutti assieme dal primo minuti mentre nelle fila dei sipontini spicca la presenza del grande ex D’Aiello, protagonista con i colori nerazzurri della storica promozione in Serie C nella stagione 2016/17.

La partenza delle due squadre è a rilento con una lunga fase di studio favorita dall’enorme posta in palio. Il Bisceglie, tuttavia, sembra più in palla degli avversari e nel corso della prima frazione spinge con maggiore intensità alla ricerca del vantaggio. L’occasione più ghiotta per gli ospiti arriva al 19′ quando De Vivo da ottima posizione spara alto vanificando malamente una nitida opportunità. Nonostante il buon piglio dei nerazzurri, il tratto distintivo del match è il gioco spezzettato, conseguenza delle numerose interruzioni decretate dal direttore di gara. La sfida si trascina così fino all’intervallo con il Bisceglie bravo a limitare le iniziative della corazzata foggiana e decisamente migliore dal punto di vista del gioco. Al rientro in campo per la ripresa, però, il Manfredonia alza decisamente i giri del motore e nel primo segmento del secondo tempo crea qualche apprensione alla difesa nerazzurra. In questa fase è Tarolli a risolvere i problemi dei nerazzurri opponendosi efficacemente prima ad una conclusione dal limite di Lopez e, qualche istante prima dell’ora di gioco, alla velenosa conclusione di Quitadamo. Mister Passiatore ricorre ai primi cambi dalla panchina inserendo Bah per uno spento Di Rito e Dargenio per Schirone ma il copione del match non muta. Al 63′, anzi, Bevilacqua ben servito da Quitadamo spreca una buona chance dall’interno dell’area di rigore calciando a lato da ottima posizione. Nel finale i due tecnici apportano ulteriori modifiche al fine di sbloccare la partita ma gli innesti dalla panchina non forniscono il supporto sperato e la gara si trascina stancamente fino al triplice fischio del direttore di gara.

Finisce così con un punto a testa che non modifica nulla ai fini della classifica la sfida al vertice. Le due rivali per il campionato salgono entrambe a quota 43 anche se in settimana i dauni avranno l’occasione di guadagnare la vetta solitaria nella prosecuzione del match con il Foggia Incedit. Il prossimo appuntamento per il Bisceglie, invece, è la trasferta sul campo del Borgorosso Molfetta in programma domenica 26 febbraio.

Pomeriggio amaro per l’Unione Calcio Bisceglie che approccia malissimo la sfida diretta in chiave playoff con il Mola e cede tra le mura amiche del “Di Liddo” con il punteggio di 1-3.

Partita in ghiaccio già all’intervallo per i baresi avanti di tre reti dopo poco più di venti minuti di gioco. Apre le marcature Cissè su calcio di rigore al 13′. L’attaccante ospite è freddissimo nello spiazzare Lullo e a dare il via ad un primo tempo da incorniciare per il Mola. I padroni di casa, infatti, accusano il colpo e, dopo appena cinque giri di lancette, Ferrante trova il raddoppio correggendo in rete un tiro di Cissè. Lo 0-2 spiana completamente la strada ai biancazzurri che al 21’ arrotondano il punteggio con la botta dalla distanza di Ingredda sulla quale non può nulla il portiere biscegliese. Sotto di tre reti l’Unione abbozza una reazione e al 29’ Zinetti coglie il palo dando la scossa ai ragazzi di mister Rumma. Nell’ultimo segmento di frazione, tuttavia, non arriva la rete utile a riaprire il match e al riposo il Mola si trova a condurre comodamente per 0-3. Il gol della speranza per i padroni di casa arriva, però, in apertura di ripresa e precisamente al 50’ quando Zinetti trova lo spiraglio giusto per battere Leuci e rendere più viva la gara. L’Unione è decisamente migliore di quella ammirata nella prima metà di partita ma i baresi si difendono con ordine ed attenzione limitando il tentativo di rimonta dei biscegliesi, che le provano tutte per trovare il 2-3 che renderebbe avvincente il finale. La possibilità per accorciare ulteriormente le distanze si materializza però troppo tardi, in pieno recupero, quando Stancarone al 95’ si procura un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta bomber Amoroso ma la chance sfuma poiché Leuci è abile ad ipnotizzare l’attaccante di casa e a blindare il risultato di 1-3 con il quale si chiude la sfida.

Il risultato odierno interrompe la striscia positiva del collettivo di mister Rumma che rallenta la propria corsa per la qualificazione agli spareggi promozione di fine stagione. L’Unione Calcio, infatti, resta inchiodata al quinto posto a quota 28 ma vede dilatarsi ad otto le lunghezze dal quarto posto occupato dal Mola. Nel prossimo turno, domenica 26 febbraio, un altro match casalingo attende gli azzurri che riceveranno al “Di Liddo” il Real Siti, oggi sconfitto in casa per 2-3 nel derby con il San Severo. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

