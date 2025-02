Nulla da fare per il Bisceglie Rugby sul campo della capolista

Pronostico rispettato domenica scorsa in occasione della settima giornata del girone 3 di Serie A femminile con il Bisceglie Rugby che cede l’onore delle armi alla capolista Lupi Frascati.

Nella struttura dell’Ex Cinodromo della Capitale a Roma le padrone di casa impongono subito il loro ritmo con le pugliesi che provano a limitare i danni. Gara messa in archivio dai Lupi Frascati nella prima frazione di gioco conclusasi 48-3. Nella ripresa il copione non cambia con la compagine romana che continua a macinare punti sino al 79-3 finale che rappresenta la fotografica di un match difficile per capitan Cocco e compagne.

“Troppo forti le nostre avversarie per noi in questo momento – dichiara il presidente del Bisceglie Rugby Antonio Pedone -. I Lupi Frascati sono sicuramente di un altro livello e meritano il primo posto in classifica. Per quanto riguarda noi – conclude – possiamo solo continuare ad allenarci, recuperare le energie e concentrarci sulla prossima partita cercando di fare progressi”.

Bisceglie Rugby che tornerà in campo il prossimo 9 marzo ospitando le catanesi del Rugby I Briganti.