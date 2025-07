Altre novità in casa Unione Calcio: ufficiale l’acquisto di Caputo, conferma per Dicorato

Novità in casa Unione Calcio Bisceglie riguardo la rosa che andrà ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza pugliese: gli azzurri si rinforzano in mezzo al campo con l’innesto di Marco Caputo, centrocampista in arrivo dall’Etra Barletta, formazione di Prima Categoria, e confermano il laterale o centrocampista classe 2005 Michelangelo Dicorato, dopo l’ottima stagione scorsa disputata.

Caputo arriva da una stagione eccellente, in cui si è laureato capocannoniere del girone A di Prima Categoria con 17 marcature. Per lui grande esperienza nelle categorie minori, tra quarta serie svizzera e italiana, prima di uno stop di tre stagioni per motivi familiari, terminato durante il campionato di prima categoria 23/24, quando è tornato a scendere in campo con la maglia dell’Etra Barletta.

Dicorato, invece, è stato la rivelazione dell’ultima stagione azzurra: partito in sordina, il laterale destro si è messo in luce dimostrando grandi qualità, soprattutto in fase di spinta, guadagnandosi progressivamente il posto da titolare e una meritata conferma per questa stagione.