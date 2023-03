Novità in casa Bisceglie Calcio, ecco il nuovo pullman personalizzato

Il Bisceglie Calcio presenta una bella novità, il pullman di proprietà ad utilizzo esclusivo degli atleti. Il pullman Gran Turismo è stato personalizzato con il logo societario (quest’ultimo sottoposto ad un lieve restyling).

“A nome di tutte le componenti del club (dirigenti, collaboratori, staff tecnico e giocatori) – dichiara il presidente Racanati – ringrazio il main sponsor Garofoli SpA per il prezioso contributo profuso verso la più antica e blasonata espressione sportiva biscegliese in termini di allestimento e di brandizzazione del mezzo attraverso un lavoro grafico di notevole impatto visivo. Garofoli Spa ha inteso fortemente sostenere questo progetto affinché il pullman, così come la maglia nerazzurra assieme alla sua storia ultracentenaria, possa rappresentare motivo di orgoglio e di senso di appartenenza al club da parte di calciatori e tifosi. Un ulteriore, importante simbolo per continuare a far brillare la vecchia stella del Sud”.

Domattina, dalle 10.30 alle 11.30, il pullman del Bisceglie Calcio effettuerà un tour tra le principali vie cittadine con l’attraversamento di Piazza Vittorio Emanuele per poter essere ammirato dagli sportivi e dall’intera comunità.