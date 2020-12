Non arriva la scossa in casa Bisceglie, a Francavilla quinto stop di fila

Quinto stop consecutivo per il Bisceglie Calcio, sconfitto per 2-1 al “Giovanni Paolo II” dalla Virtus Francavilla nel sedicesimo turno di campionato.

Bisceglie in campo con un inedito 4-4-2, con Russo tra i pali, Priola nel ruolo di terzino destro. Parte dal 1’ Rocco, conferma a centrocampo anche per Zagaria. Nel Francavilla partono dal 1’ gli ex di turno Crispino, Delvino e Di Cosmo. La Virtus Francavilla prova a fare la gara, il Bisceglie attende, pronto a ripartire ed a mettere in il reparto avanzato. Al 12’, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Russo anticipa con il corpo Vazquez, in agguato per battere a rete nel cuore dell’area di rigore. Sul capovolgimento di fronte Sartore intercetta una ghiotta sfera e prova il destro dal limite, fuori misura. Al 22’ è Zagaria a provare la conclusione dalla distanza, tentativo che termina largo alla sinistra di Crispino. Al 35’ arriva l’episodio che sblocca il match: intervento falloso in area di Priola su Puntoriere ed il direttore di gara concede il calcio di rigore, sul dischetto va Vazquez che supera Russo con una finalizzazione centrale. Al 42’ la compagine brindisina si rende pericolosa in un paio di circostanze, il Bisceglie prova a riorganizzare le idee per rispondere al vantaggio brindisino, senza però riuscirci: è 1-0 all’intervallo.

Nella ripresa, dopo 7’, i padroni di casa raddoppiano con un’azione manovrata: cross con il contagiri di Giannotti per Puntoriere che pesca il lob vincente a scavalcare Russo in uscita. Doccia fredda, quindi, per il Bisceglie che si trova a dover rimontare due gol di scarto. La prima mossa di Ricchetti vede l’avvicendamento tra Zagaria e Casella al 13’, prima degli ingressi di Makota e Vitale rispettivamente per Rocco e Mansour. Le ultime due mosse di Ricchetti sono Padulano e Pelliccia al posto di Musso e Priola. Al 34’ Giron si mette in proprio, provando la conclusione da posizione defilata, la sfera gira e si spegne sul fondo. Nell’ultimo dei 5’ di recupero il Bisceglie accorcia le distanze, con Makota che trafigge Crispino con un destro sul primo palo. Gol che arriva, però, troppo tardi per cercare di imbastire una rimonta.

I nerazzurri restano a quota 10 punti in graduatoria; l’ultimo tentativo del 2020 di invertire la rotta sarà rappresentato dalla sfida al Teramo in programma mercoledì 23 dicembre al “Ventura”.

VIRTUS FRANCAVILLA – BISCEGLIE: 2-1 (1-0 pt)

VIRTUS FRANCAVILLA: Crispino, Pambianchi, Zenuni (31’ st Tchetchoua), Castorani (44’ st Sparandeo), Giannotti, Vazquez,Delvino, Caporale (44’ st Carella), Nunzella, Puntoriere (20’ st Buglia), Di Cosmo. A disp: Costa, Sarcinella, Perez, Calcagno, Magnavita. All: Trocini.

BISCEGLIE: Russo, Giron, Priola (28’ st Pelliccia), Vona, Mansour (19’ st Vitale), Rocco (19’ st Makota), Zagaria (13’ st Casella), Musso (28’ st Padulano), Maimone, Sartore, Altobello. A disp. Sapri, De Marino, Ferrante, Laraspata, Lauria, Spurio. All: Ricchetti.

MARCATORI: 35’ pt Vazquez (V) (rig.), 7’ st Puntoriere (V), 49’ st Makota (B)

AMMONITI: Caporale (V), Castorani (V), Maimone (B), Delvino (V), Vitale (B)

ARBITRO: Matteo Centi (Viterbo); ASSISTENTI: Alessandro Munerati (Rovigo), Stefano Franco (Padova). QUARTO UFFICIALE: Antonio Monesi (Crotone)