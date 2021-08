Nino Morra nuovo acquisto per l’attacco del Bisceglie

Nuova operazione di mercato portata a termine dal Bisceglie che ha ufficializzato nel primo pomeriggio di oggi l’acquisto di Cristofaro Morra.

Attaccante classe ’98, Nino Morra è cresciuto tra le giovanili di Lecce e Matera, compagine con cui ha esordito in prima squadra in serie C nel 2015/16 (nella medesima stagione è stato convocato anche in maglia azzurra nell’Under 18 di categoria). Il neo calciatore nerazzurro stellato ha successivamente maturato esperienze in serie D con Picerno, Campobasso e Giulianova, prima delle di San Severo e Manfredonia.

“Sono consapevole di quanto Bisceglie rappresenti una tappa importante del mio percorso agonistico – esordisce Morra – . Ho un ottimo rapporto con il tecnico Rufini, grazie al quale sono cresciuto sotto diversi punti di vista nell’ultimo biennio, e sono pronto a mettermi a disposizione sua e dei miei nuovi compagni. Torno in questa categoria e voglio dimostrare a me stesso ed agli altri di poterci stare con profitto. Lavorerò sodo per giocar bene e migliorare costantemente le mie prestazioni, a quel punto ritengo che i gol possano essere una naturale conseguenza. In ogni caso mi riconosco la capacità di adattamento a qualsiasi ruolo sul fronte d’attacco. Non sono un centravanti statico – conclude – al contrario mi piace creare spazi e farlo anche per gli altri. Pur essendo destro, uso molto anche il mancino. Ho una grande voglia e prometto ai tifosi nerazzurri massimo impegno”.