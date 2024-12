Nicola Difrancesco torna a vestire la maglia della Virtus Bisceglie

Nicola Difrancesco torna a vestire la maglia della Virtus Bisceglie. La notizià del ritorno del bomber classe 1983 è stata ufficializza dal club.

Oltre 220 reti messe a segno nel corso della carriera, comprese le 18 che nella passata stagione hanno contribuito al salto in Promozione. Difrancesco tornerà a mettere il suo talento e l’esperienza a disposizione del club biancazzurro. Una validissima alternativa in più per mister Mimmo Di Corato.

“Il processo di deciso rafforzamento dell’organico biscegliese – dichiara il club in una nota – è appena avviato: seguiranno altre operazioni di mercato in entrata da parte del club, determinatissimo a recuperare terreno nel più breve tempo possibile risalendo posizioni in classifica”. Foto: Cristina Pellegrini