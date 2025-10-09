Nicola Citro è un nuovo giocatore del Bisceglie Calcio: esperienza e gol per l’attacco neroazzurro

Il Bisceglie Calcio ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Nicola Citro, classe 1989, che ha deciso di sposare il progetto nerazzurro e sarà da subito a disposizione di Mister Pino Di Meo.

Citro vanta una lunga carriera in Serie B, arricchita dal traguardo della promozione in Serie A conquistata con il Frosinone nella stagione 2017/18. In quell’annata disputò 34 gare, firmando reti decisive contro Ternana, Novara e Venezia, che contribuirono in maniera determinante alla scalata dei ciociari verso la massima serie.

Partito dalle categorie inferiori con la Sanseverinese in Promozione, Citro ha poi militato nella fila di Ebolitana, Valle Grecanica, Messina e Marcianise, fino all’approdo tra i professionisti con il Trapani, dove si è affermato come uno degli attaccanti più incisivi della categoria.

Dopo tre stagioni in Sicilia, ha vissuto due esperienze con il Frosinone, alternate da una parentesi al Venezia in cadetteria. Nel 2020 è arrivata la sua prima avventura in Puglia, vestendo la maglia del Bari, con cui ha contribuito al ritorno dei biancorossi in Serie B e ha lasciato il segno con il gol decisivo al 92’ contro la Virtus Francavilla al “San Nicola”. Negli ultimi anni ha poi indossato le maglie di Pistoiese, Casarano, Matera e Brindisi, confermandosi un attaccante d’esperienza e di grande affidabilità.

«Nicola Citro ha accettato la nostra proposta con entusiasmo – ha commentato il direttore sportivo Danilo Dammacco –. La sua esperienza e la sua mentalità vincente rappresentano un valore aggiunto per tutto il gruppo».