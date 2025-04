New Bisceglie Girls: i playoff scudetto Under 19 l’apice di una stagione da incorniciare

New Bisceglie Girls Under 15

Procede e vele spiegate il progetto del New Bisceglie Girls che nelle varie categorie giovanili ha portato a casa importanti successi e grandi soddisfazioni.

La compagine Under 19 nazionale ha centrato una prestigiosa qualificazione ai playoff scudetto dopo aver superato la Femminile Molfetta. Un traguardo di tappa importante che adesso vedrà le ragazze guidate da Giusy Soldano affrontare a maggio la Lazio fresca vincitrice della Coppa Italia a Mola di Bari, in palio c’è l’accesso alla Final Four.

Ma i risultati positivi non sono di certi terminati: New Bisceglie Girls che ha portato a casa una doppietta a livello Under 15 regionale vincendo campionato e Coppa Puglia. Cresce bene anche l’Under 13 Elite Nazionale, prima realtà al femminile in Italia ad aver partecipato ad un campionato di futsal al maschile. Una nidiata che sta crescendo bene anche a livello regionale dove le biscegliesi hanno fatto percorso netto sino ad ora.

Il club presieduto da Gina Martino ha tagliato il traguardo dei dieci anni di attività ed i numeri sono sempre in credendo. Sono 70 le bambine tesserate dai 6 ai 18 anni ed anche le più piccole si stanno cimentando nelle prime esperienze come quella del Torneo magico riservato alla categoria pulcini. Si tratta di un torneo a cui prendono parte 16 squadre iscritte in tutta la Puglia con suddivisione in gironi da quattro squadre. Un modo per approcciarsi alle competizioni e prendere dimestichezza con la disciplina.

New Bisceglie Girls che da quest’anno partecipa con 40 bambine anche al progetto UEFA Playmakers, realizzato in collaborazione con UEFA e Disney, pensato per avvicinare le bambine dai 5 agli 8 anni al mondo del calcio combinando il movimento con la narrazione.

Il progetto del New Bisceglie Girls unisce la sana competizione sportiva ad una famiglia sportiva allargata che vede la presenza attiva, ma non invasiva, dei genitori in un conteso davvero speciale nel suo genere.