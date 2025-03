Nettuno cade in casa, rinviata la gara del Cinco/CLASSIFICA

Turno indigesto per il Nettuno sconfitto in casa dall’Altamura calcio a 5 nel diciannovesimo incontro del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri infatti vengono battuti per 3-1 dalla compagine altamurana. Per i biscegliesi gol di Maurizio Valente mentre, per gli ospiti, doppietta di Forte e sigillo di Livrieri. In virtù del ko odierno, il nono nella regular season il Nettuno resta a quota 22 punti. Sabato prossimo trasferta a Barletta ospite dell’Eraclio.

CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A

Rinviata a lunedì 3 marzo alle ore 21 la partita tra Grimal Barletta e Futbol Cinco. Tale slittamento è dovuto ad un lutto familiare che ha colpito mister Tritto.

Foto: Ufficio stampa Nettuno