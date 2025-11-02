Netto successo casalingo per Star Volley contro Pomezia / CLASSIFICA

Netta affermazione casalinga per la Star Volley che al PalaPalmiotto di Giovinazzo supera con un perentorio 3-0 il Pomezia nella sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B1.

Il pronostico della vigilia lasciava presagire una partita combattuta e il primo set conferma le aspettative caratterizzandosi per un continuo botta e risposta tra le due squadre. Nella fase iniziale del match, infatti, le nerofucsia riescono a toccare al massimo il +3 (15-12) venendo subito riagganciate e superate dalle laziali con un parziale di 0-5. Anche il minimo vantaggio delle ospiti si esaurisce immediatamente con Bisceglie che prova a riportarsi avanti ritoccando il +3 sul 23-20. Pomezia reagisce e, quindi, la situazione di equilibrio perdura fino al termine della frazione che si decide ai vantaggi. Star Volley, infatti, spreca due set point sul punteggio di 24-22, ma nel momento cruciale mantiene i nervi saldi conquistando la frazione inaugurale per 27-25 grazie alle giocate di Colombo.

La vittoria del primo set è il punto di svolta della partita. Da questo momento in avanti, infatti, le nerofucsia prendono saldamente il comando della gara non lasciando più alcuna possibilità concreta alle ospiti. A conferma di ciò, il secondo parziale si apre con l’immediato 6-2 in favore della Star Volley, che sembra già indirizzare il set. Pomezia, però, non si arrende e prima, con un break di 0-3, si riporta a contatto delle biscegliesi e, poco dopo, impatta sul 9-9. Nella fase centrale del set, però, le ragazze di coach Guadalupi alzano i giri del motore riconquistando un vantaggio che, con il passare dei minuti, si dilata sino al + 8 con il quale va in archivio il secondo parziale, terminato 25-17 in favore delle nerofucsia.

Il doppio vantaggio dà ulteriore morale alle padrone di casa che sfruttano l’inerzia favorevole per chiudere la contesa. La terza frazione, tuttavia, si apre con la voglia di rivalsa del Pomezia che, a dispetto della difficile situazione di punteggio, mette pressione alle biscegliesi toccando il +3 sul punteggio di 7-10. Star Volley non si scompone e grazie ad una prova collettiva di altissimo livello dapprima riaggancia le laziali e, successivamente, trova il break decisivo per archiviare la contesa. Le ottime giocare di Lazzizzera, Ndoj, Colombo e Mileno valgono il 20-16, preludio al 25-21 che sancisce il definitivo 3-0.

Grazie alla vittoria conquistata, la seconda consecutiva, Star Volley sale a quota 9 in graduatoria issandosi al terzo posto alla vigilia del derby esterno contro la Pallavolo Cerignola in programma sabato prossimo, 8 novembre. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

