Netta vittoria esterna per Star Volley sul campo del Trestina / CLASSIFICA

Vittoria convincente per la Star Volley che viola per 0-3 il parquet del Trestina, nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie B1, e si rilancia immediatamente in classifica dopo la sconfitta nel derby con Castellana Grotte.

Minervini e compagne mettono le cose in chiaro fin dalle prime battute e approcciano la gara con grande determinazione come dimostra il 2-8 con il quale si apre la partita. Il +6 si protrae sino al 5-11 ma Trestina reagisce e con un parziale di 6-0 riporta la contesa in parità. Le umbre trovano anche il minimo vantaggio sul 13-12 ma, superato il passaggio a vuoto, le biscegliesi si riportano avanti nella fase finale del set che si chiude sul 22-25 grazie ad una giocata di Civardi. Il copione della partita non cambia nemmeno dopo il cambio campo. Star Volley parte nuovamente forte e con un ace di Civardi si porta sul +3 (3-6) ma ancora una volta le padrone di casa reagiscono riportandosi ad un’incollatura di distanza (8-9). A differenza del primo set, questa volta, le ospiti accelerano con decisione e con un break di 4-12 chiudono virtualmente il secondo parziale portandosi sul 12-21. Infatti, le ragazze di coach Gaudalupi controllano l’ampio margine accumulato e raddoppiano in virtù del 18-25 con il quale si va al terzo set. In apertura Trestina prova a impensierire le nerofucsia ma due attacchi di Lazzizzera e due punti di fila di Mileno fermano l’inerzia delle umbre che dopo aver trovato il pari a quota 8 subiscono nuovamente un terrificante parziale di 3-12 da parte delle biscegliesi, preludio al 18-25 con il quale va definitivamente in archivio il match in favore della Star Volley.

Grazie al 3-0 esterno conquistato, le ragazze di coach Guadalupi salgono a quota 6 punti in graduatoria e possono guardare con fiducia al prossimo turno, in programma sabato 1 novembre, quando al PalaPalmiotto di Giovinazzo sarà ospite il Pomezia, reduce dalla vittoria casalinga per 3-1 su Cerignola. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B1