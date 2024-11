Netta vittoria di Sportilia Volley nell’anticipo di serie D

Pronto riscatto per Sportilia Volley nell’anticipo del quinto turno di serie D. Dopo due stop di fila, infatti, le biancazzurre hanno voltato pagina tra le mura amiche del PalaCosmai imponendosi con un secco 3-0 a spese della Scuola Pallavolo Terlizzi.

Ad eccezione di una fase di appannamento del sestetto biscegliese nel secondo parziale, l’esito del match non è mai stato in discussione, con la squadra capitanata da Vivi Dominko abile a far prevalere il maggior spessore in ogni fondamentale nei confronti di un’avversaria che era comunque reduce da due affermazioni consecutive.

Il primo parziale è filato via rapidamente a favore di Sportilia (25-9), viceversa nel secondo set le padrone di casa si sono rilassate eccessivamente nella fase iniziale (4-8 per Terlizzi) inducendo Nuzzi a chiamare il time-out. Al rientro, complice anche qualche cambio, Bisceglie ha ritrovato smalto e determinazione per riacciuffare le rivali ed imporsi in rimonta col punteggio di 25-21. Nella terza ed ultima frazione, Sportilia ha governato autorevolmente il punteggio fin dalle prima battute archiviando la sfida per 25-12.

Nell’attesa che si completi il turno nel weekend alle porte, Sportilia sale a quota 9 agganciando Nelly Volley e Pegaso Molfetta in terza posizione. Il prossimo impegno delle biancazzurre è in programma domenica 30 novembre con l’ostica trasferta sul rettangolo del Carbonara Volley, attuale capolista del girone a punteggio pieno.