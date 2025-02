Netta affermazione contro il fanalino di coda per Sportilia Bisceglie

Pronostico rispettato per Sportilia Volley Bisceglie, che nella prima giornata di ritorno di Serie D al PalaCosmai con un netto 3-0 supera il fanalino di coda Olympia Orta Nova. Sfida mai in discussione e divario troppo netto a favore della squadra biancazzurra, che chiude la pratica in poco più di un’ora con i parziali di 25-14, 25-12, 25-4.

Il settimo successo stagionale permette alle biscegliesi di fortificare la quarta posizione con 23 punti, nell’attesa del completamento del turno. Adesso l’attenzione si concentra sulla sfida casalinga di oggi (lunedì 3 febbraio, ore 20.00) contro l’Anavpuglia Bari, valida per i quarti di finale (gara secca) del campionato Under 18. Per quanto riguarda la serie D, invece, si tornerà in campo giovedì prossimo (6 febbraio, ore 19.00) nella trasferta contro la Polisportiva Venosa (penultima della classe) per l’anticipo della seconda giornata di ritorno: le oraziane sono reduci a loro volta dal pesante stop rimediato nel domicilio dell’attuale capolista Nelly Volley Barletta.