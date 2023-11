Netta affermazione alla prima di campionato per il Bisceglie Rugby

Termina con un netto 27-10 la prima giornata di Serie A femminile, con il Bisceglie Rugby che si impone su Teramo. I timori per una domenica con lo stesso clima della giornata precedente, hanno costretto il comitato regionale FIR Puglia, su consiglio del Bisceglie Rugby, ad annullare l’allenamento mattutino dedicato alle categorie giovanili.

Pronti, via, la compagine abruzzese parte col piede sull’acceleratore e sorprende la formazione di casa bucando la difesa e trovando la meta del vantaggio che non verrà trasformata. La reazione del Bisceglie Rugby non si fa attendere e arriva grazie ad un ottimo lavoro della mischia, chiave vincente dell’intero incontro. Alessandra Vasienti sfrutta l’impegno delle compagne in maul e arriva in area di meta schiacciando il pallone. La meta non viene trasformata ma si aggiunge ai precedenti tre punti guadagnati grazie ad un calcio di punizione del capitano Jessica Ramos Borges e consente così il sorpasso ai danni della compagine ospite. A metà primo tempo arriva anche la seconda meta di casa, con Alessandra Cannillo. A rendere un pò più complicato il secondo tempo delle gialloblù è l’indisciplina, le Bees infatti vengono punite con tre cartellini gialli, uno dei quali diventerà poi rosso nel finale di partita, trovandosi anche in una situazione di 12 contro 15. Lo svantaggio numerico però non ferma le biscegliesi riescono anche a trovare la terza meta di giornata, grazie ad un bel guizzo di Lucia Pasquale. Nel finale di partita Alessandra Cannillo chiude i giochi firmando la doppietta personale e regalando il punto bonus in classifica per le quattro mete segnate e, a tempo ormai scaduto, le abruzzesi sono abili a sfruttare la stanchezza delle padrone di casa per chiudere l’incontro marcando la loro seconda meta.

Da registrare in casa Bees gli esordi di tre giovanissime ragazze: Francesca Di Nunzio (classe 2006), Gabriela Di Pilato (classe 2005) e Lucrezia Palmisano (2003). Significativo il messaggio lanciato da tutte le ragazze presenti: padrone di casa, ospiti e ragazze del settore giovanile hanno voluto gridare in tutti i modi, fino ad imprimerlo sulla loro pelle, la loro voglia di mettere fine ad una insopportabile ed inaccettabile serie di violenze e femminicidi. Bees che adesso dovranno dar seguito all’ottimo esordio in vista in vista del secondo impegno in campionato, in programma per domenica 10 dicembre in Sicilia contro I Briganti APS.