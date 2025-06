Nel weekend si rinnova l’appuntamento con il Memorial Franco Di Reda

Tutto pronto per la quarta edizione dell’evento calcistico organizzato per celebrare la figura di un simbolo dello sport biscegliese, Franco Di Reda. Il Memorial, i cui incassi saranno devoluti in beneficenza, prevede un quadrangolare che avrà luogo sul rettangolo di gioco del “Di Liddo” nelle giornate di sabato e domenica.

Il torneo vedrà impegnati l’Atletico Bisceglie, organizzatore per la seconda volta del Memorial, il Team Over 40 Potenza, lo Sporting Monopoli ed il Gravina Over 40. Sabato pomeriggio si svolgerà il girone all’italiana, mentre domenica mattina andranno in scena le semifinali e la finalissima. Ogni gara sarà composta da due tempi di 20 minuti ciascuno. Ma soprattutto verrà attuata una raccolta fondi destinata alla Dynamo Camp, una fondazione che permette la fruizione di programmi di Terapia Ricreativa a minori affetti da gravi patologie.