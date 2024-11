Nel weekend ciclocross protagonista con la “Coppa Città di Bisceglie”

Fervono i preparativi per l’edizione numero 27 della “Coppa Città di Bisceglie”, che anche quest’anno ripropone lo spettacolo del ciclocross con la macchina organizzativa della Polisportiva Gaetano Cavallaro coordinata dal direttore sportivo Sabino Piccolo.

La gara si disputerà domenica 3 novembre in zona Conca dei Monaci, a ridosso della litoranea di ponente. Valida quale “14° Memorial Peppino Preziosa”, collaboratore della Polisportiva Cavallaro scomparso nel 2009, l’evento rappresenta la terza tappa del MediterraneoCross, trofeo a carattere interregionale che coinvolge i comitati FCI di Puglia, Basilicata, Calabria Campania e Abruzzo, confermandosi come un punto di riferimento per l’intero movimento nazionale sotto l’egida della FederCiclismo. Previsti circa 300 specialisti provenienti da tutto il Centro Sud, desiderosi di misurarsi su un percorso tecnico e al contempo dall’elevato tasso adrenalinico: la gara si disputerà, infatti, su un circuito quasi completamente sterrato ricavato in due terreni collegati da un tratto di asfalto di 300 metri. Il tracciato include una scalinata di quindici gradini, un segmento in contropendenza da affrontare in sella alla bicicletta nonché diverse collinette e avvallamenti per una lunghezza totale di 2600 metri, da ripetere più volte a seconda delle categorie.

Alla XXVII Coppa Città di Bisceglie parteciperanno gli atleti delle categorie G6, Esordienti, Allievi, Junior, Master e Open maschili e femminili, con prima partenza fissata alle ore 10,00. La “Coppa Città di Bisceglie” è un evento sportivo finanziato con il contributo di Regione Puglia, Assessorato allo Sport per tutti – anno 2024 ed il patrocinio del Comune di Bisceglie.

Parallelamente all’evento agonistico, anche in questa edizione la “Coppa Città di Bisceglie” sostiene e condivide la campagna “Allenati contro la violenza” promossa dalla Regione Puglia per la prevenzione della violenza sulle donne: nell’area di Conca dei Monaci adiacente il percorso, infatti, sarà presente uno specifico stand informativo con le operatrici del CAV Save di Trani. Diretta streaming prevista a cura di Telesveva.