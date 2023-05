“Neanderthal Cup”, a Bisceglie parte il count-down per l’edizione numero 19

E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia verso l’edizione numero 19 della “Neanderthal Cup”, l’ormai classico appuntamento di cross country olimpico in programma domenica 14 maggio nello scenario adrenalinico della zona antistante le Grotte di Santa Croce.

Affidata all’infaticabile staff organizzativo della Polisportiva Cavallaro diretto da Sabino Piccolo, la competizione è inserita quest’anno nel calendario nazionale FCI di specialità ed è altresì valida per l’assegnazione di punti Top Class, oltre a far parte del circuito “Challenge XCO Puglia”. Previsti non meno di 150 partecipanti, provenienti da tutte le regioni del Centro-Sud e distribuiti nelle diverse fasce: Esordienti, Allievi, Juniores, Elite e categorie Amatori maschili e femminili. La prima partenza è fissata per le ore 9,30.

Il tracciato su cui si svilupperà la XIX edizione della “Neanderthal Cup” misurerà quasi 5 chilometri e, come di consueto, presenta un coefficiente tecnico di difficoltà elevato: gli atleti dovranno infatti affrontare le due tradizionali discese ripide ed impegnative collocate sullo spettacolare sfondo della lama di Santa Croce, nonché i diversi tratti singletrack che si snodano lungo i terrazzamenti sia in salita sia in discesa. Non mancheranno gli ostacoli artificiali, un salto all’ingresso della stessa lama e alcuni tronchi da superare, posizionati in discesa. Come da tradizione, l’arrivo e l’intera zona logistica saranno posizionate all’interno dell’azienda agricola Cassanelli, dove al termine della manifestazione si terrà un ricco “pasta party” con dessert all’insegna della ciliegia, autentico “oro rosso” di Bisceglie.

Per gli atleti della Polisportiva Cavallaro è ghiotta l’opportunità di mettersi in mostra nella gara di casa e di confermare i buoni riscontri ottenuti nei recenti Campionati Regionali XCO Giovanili di categoria tenutisi a Martina Franca (Juniores) e a San Pietro Vernotico (Esordienti e Allievi). Nella gara di Martina, ospitata nel parco comunale “Ortolini” e valevole quale “2° XCO Valle d’Itria”, il sodalizio biscegliese ha centrato due podi grazie al secondo posto di Emilia Musci (Juniores Donne) e al terzo posto di Giuseppe Cassano (Juniores), seguito in ottava posizione dal compagno di squadra Andrea Marino. Nella “Varano Bike MTB Race” di San Pietro Vernotico, articolata sui veloci e assai ripidi single track del Bosco di Cerano, la Pol.va Cavallaro si è distinta con Leonardo De Toma (9° nella categoria Allievi di primo anno) e con Ibrahim Mohamed Adam Abdelsamad (14° tra gli Esordienti di secondo anno). Nella medesima giornata, per quanto attiene la categoria Juniores, seconda piazza di Emilia Musci, terza per Giuseppe Cassano e sesta per Andrea Marino.