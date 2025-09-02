Nasce il Milan Club Bisceglie – Ricardo Kakà: inaugurazione con la presenza di una vecchia gloria

Sarà una serata di passione e festa quella di sabato 6 settembre, quando in via Cialdini 11 a Bisceglie si terrà l’inaugurazione ufficiale del Milan Club Bisceglie – Ricardo Kakà, nuovo punto di riferimento per i tifosi rossoneri della città e del territorio.

L’evento, in programma alle ore 19:00, celebrerà la carriera di un campione indimenticabile come Ricardo Kakà, al quale è intitolato il club, e offrirà a soci e simpatizzanti l’occasione di vivere insieme un momento di condivisione e di forte spirito sportivo. Non mancheranno ospiti, sorprese e momenti speciali, con la presenza di una “vecchia gloria” del Milan che renderà ancora più emozionante l’appuntamento.

Per l’occasione, il club ha lanciato un gioco dedicato ai tifosi: attraverso il canale Instagram ufficiale “rica.rdokaka2025” sarà possibile indovinare il nome dell’ospite d’onore. Il primo a dare la risposta corretta vincerà un autografo personalizzato e una foto ufficiale con il campione.

Il direttivo è formato dal presidente Michele Cantatore; vicepresidente Mauro Caggianelli; consigliere/segretario tesoriere Marco Di Leo; consigliere Carlo Di Benedetto.

Il Milan Club Bisceglie – Ricardo Kakà nasce con l’obiettivo di unire i cuori rossoneri, promuovere iniziative sul territorio, trasmettere valori sportivi e vivere insieme le emozioni che la squadra del cuore regala ogni stagione. Un nuovo capitolo di tifo organizzato sta per aprirsi in città, pronto ad accogliere tutti coloro che amano i colori rossoneri.