Nadia Volpe volto nuovo in casa Star Volley: “Elettrizzata all’idea di iniziare”

È cominciata con una novità di mercato la settimana in casa Star Volley Bisceglie che ha annunciato l’arrivo di Nadia Volpe.

Lateral, classe 1986, (173 cm di altezza) Volpe è pronta a mettere esperienza e qualità al servizio del progetto tecnico guidato da coach Marcello Sarcinella. Numerosi i campionati di Serie C alle spalle per il neo acquisto nero fucsia e le ultime annate trascorse a Trani (anche in B2), Capurso e Bari.

“Sono elettrizzata all’idea di iniziare questa nuova esperienza tra le mura del palazzetto della mia città adottiva – ha evidenziato Nadia Volpe. Sarà una stagione particolarmente impegnativa ma, con il giusto mix fra il duro lavoro di squadra e l’impegno in palestra, sono convinta che sapremo senz’altro dire la nostra. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne di squadra e di riabbracciare alcune ragazze con cui ho già condiviso lo spogliatoio in passato”.