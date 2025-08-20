Moscelli rafforza il reparto offensivo della Virtus Bisceglie

Voglia di emergere, grinta, energia e vitalità. Fattori che caratterizzano Francesco Moscelli, attaccante classe 2004, nuovo riferimento per il reparto avanzato della Virtus Bisceglie.

Il giovane figlio d’arte (suo padre Fabio ha scritto pagine importanti del calcio dilettantistico pugliesi) si è messo in evidenza fin da piccolo a Bitonto, sia fra gli Juniores nazionali che in Serie D, realizzando il suo primo gol nel massimo campionato interregionale. Il passaggio a Corato, in Eccellenza, ha preceduto l’ottimo scorcio dell’annata appena trascorsa con il Bitritto Norba: 9 le reti siglate, alcune delle quali determinati per la conquista della salvezza in Promozione. Ora per lui una nuova opportunità con la maglia della Virtus Bisceglie.