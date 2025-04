Morte Chiappara, Pedone: “Bisceglie Rugby non scenderà in campo, dolore troppo grande”

La tragedia che ha portato alla morte di Fabiana Chiarappa lo scorso 2 aprile a seguito di un incidente stradale ha scosso il cuore di molti. Così è stato anche per il Bisceglie Rugby che ha deciso di fermarsi in queste ore.

“Ieri in segno di lutto abbiamo sospeso le attività – esordisce il presidente Antonio Pedone – sia quelle della scuola rugby che gli allenamenti. Domani non scenderemo in campo con la compagine Seniores per affrontare il Neapolis nella gara di campionato. In questo momento il dolore è troppo grande per poter affrontare una partita”.

Bisceglie Rugby inondato dall’affetto e la vicinanza da tutte le latitudini, “Vogliamo ringraziare tutte le componenti che sono state vicine alla nostra realtà in queste ore. Ringrazio il presidente Duodo che ci ha fatto arrivare le sue condoglianze e quelle della Federazione Italiana Rugby. Ringrazio tutti i comitati regionali, tutte le società rugbistiche pugliesi e non ed anche le società sportive locali che ci hanno mostrato vicinanza. Ringraziamo il Sindaco di Bisceglie, il Sindaco di Capurso e tutti coloro che hanno avuto un pensiero. In questo momento – conclude – abbiamo bisogno di vicinanza e sostegno che non è mancato”.