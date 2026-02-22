Monologo nerofucsia, Star Volley domina Trestina e si rilancia in classifica / CLASSIFICA

Buona la prima per coach Sarcinella alla guida della Star Volley Bisceglie. Le nerofucsia superano tra le mura amiche del PalaPalmiotto di Giovinazzo il Trestina con un netto 3-0 archiviando la sconfitta nel derby contro Castellana Grotte.

Una prova maiuscola da parte delle biscegliesi, efficaci in tutte le fasi di gioco e protagoniste di una gara in crescendo al cospetto di una formazione davvero ostica. Inizio di partita particolarmente equilibrato con le due squadre brave a ribattere colpo su colpo. Il primo strappo è di marca nerofucsia e vale il +5 (10-5) ma la reazione delle umbre è immediata e fissa il punteggio sull’11-11. La fase centrale della frazione inaugurale vede nuovamente Star Volley prendere il comando grazie alla coppia Cometti-Colombo che riporta il vantaggio sul +4. Un attacco vincente di Bausero e l’ace di Cometti incanalano il parziale in favore delle padrone di casa che controllano l’ultimo tentativo di rientro di Trestina prima di chiudere il primo set con il punteggio di 25-21. Il vantaggio dà fiducia al collettivo di coach Sarcinella che rientra in campo con grandissima determinazione e in pochissimi minuti trova il raddoppio. Guidata dall’efficienza offensiva di Ndoj e Cometti, Star Volley si rende protagonista di una cavalcata trionfale che si concretizza nel +13 (25-12) che manda in archivio il secondo set.

La terza frazione è nuovamente un monologo biscegliese e chiude la partita. Dopo il cambio, infatti, Star Volley non lascia alcuna possibilità di rientro alle rivali continuando a giocare ad alto livello. Bausero in attacco, Minervini in difesa e la grande capacità di lettura di Civardi portano immediatamente Bisceglie sul +5 (10-5). Il vantaggio si dilata con il trascorrere degli scambi e tocca il +10 sul definitivo 25-15 che fissa il punteggio sul 3-0 in poco più di un’ora di gioco.

Una vittoria, la dodicesima stagionale, mai in discussione e molto importante per la formazione nerofucsia che, complici i risultati sugli altri campi, blinda il quarto posto in classifica toccando il +10 sulla quinta piazza occupata da Modica e Magione. Restano invece sette le lunghezze di ritardo dal terzo posto occupato da Castellana Grotte. Nel prossimo turno, in programma sabato 28 febbraio, Star Volley sarà impegnata sul difficile campo del Pomezia. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

