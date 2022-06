Mondiali nuoto: finale in staffetta femminile conquistata da Elena Di Liddo

Ultima giornata di gare ai campionati mondiali di nuoto di Budapest per Elena Di Liddo che, nella mattinata di oggi, ha conquistato l’accesso alla finale della 4×100 mista femminile.

Il team azzurro composto da Scalia, Castiglioni, Di Pietro e dalla biscegliese ha conquistato il pass per l’ultimo atto della staffetta chiudendo al terzo posto la propria batteria, coprendo la distanza in 3’59″40. Il quartetto italiano, sempre in controllo della situazione, ha concluso alle spalle dell’Australia, prima in 3’56″77, e del Canada, giunto secondo grazie al 3’58″38 finale. Una prova solida da parte dell’Italia che nel computo delle due batterie ha chiuso con il quinto tempo complessivo e può legittimamente aspirare ad una medaglia nella finale prevista nel tardo pomeriggio di oggi.