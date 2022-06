Mondiali nuoto: Elena Di Liddo fuori dalla finale dei 100 farfalla

Si ferma ad un passo dalla finale dei 100 metri farfalla l’esordio della biscegliese Elena Di Liddo ai Campionati Mondiali di nuoto in corso di svolgimenti a Budapest.

L’azzurra in mattinata, nella seconda delle quattro batterie in programma, ha concluso la prova al quarto posto in 57″97. Il tempo impiegato dalla nuotatrice biscegliese le è valso il nono tempo complessivo che le ha consentito di guadagnare l’accesso per la semifinale che invece non ha portato gli effetti sperati.

Con partenza in seconda corsia la Di Liddo è costretta ad una gara in rincorsa che, però, non le permette di andare oltre il sesto posto con il tempo finale di 58”44. Un vero peccato, visto che con il tempo ottenuto dal talento biscegliese in batteria di qualificazione stamattina la finale del mondiale sarebbe stata centrata.