Mondiali in vasca corta, medaglia di bronzo per Elena Di Liddo con la staffetta

La terza giornata dei mondiali in vasca corta di Abu Dhabi ha regalato una medaglia di bronzo nella staffetta 4×50 mista mista ad Elena Di Liddo.

Il talento biscegliese ha chiuso la sua frazione in (24”91) assieme ai compagni Lorenzo Mora (23″26), Nicolò Martinenghi (25″60) e Silvia Di Pietro (23″50) per il più basso del podio in 1’37″29. Oro all’Olanda, campione europea e primatista mondiale, in 1’36″20 e argento agli Usa, campioni uscenti, in 1’37″04.

L’Italia torna sul podio iridiato della specialità sette anni dopo il terzo posto di Doha 2014 con Niccolò Bonacchi, Fabio Scozzoli, Silvia Di Pietro ed Erika Ferraioli. “All’inizio non eravamo molto fiduciosi – spiega la Di Liddo, tesserata per Carabinieri e CC Aniene – ci siamo gasati con l’avvicinarsi della finale”.

4×50 mista mista FINALE

RI 1’36”39 di Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo, Silvia Di Pietro del 07/11/2021 a Kazan

1. Netherlands 1’36”20 CR

2. Usa 1’37”04

3. Italia 1’37”29 (Lorenzo Mora 23”28, Nicolò Martinenghi 25”60, Elena Di Liddo 24”91, Silvia Di Pietro 23”50)

foto G. Perottino / DBM