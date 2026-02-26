Modesto Ragno è il nuovo allenatore dell’Atletico Bisceglie

Sarà Modesto Ragno a guidare l’Atletico Bisceglie fino al termine della stagione 2025-2026 nel campionato di Terza categoria. Classe 1970, in possesso del patentino UEFA B, il tecnico porta con sé un bagaglio di esperienza maturato sia da calciatore sia da allenatore e collaboratore tecnico.

Nel corso della sua carriera da giocatore ha vestito le maglie di Bitonto, Corato, Sulmona e Pienza, mentre in panchina ha guidato lo Sporting Fulgor in Serie D nella stagione 2017-2018. Per diversi anni è stato inoltre stretto collaboratore di Nicola Ragno, contribuendo in particolare alla storica promozione del Bisceglie Calcio dall’Eccellenza alla Serie D nel 2012, culminata con la vittoria della Coppa di Eccellenza regionale e nazionale. L’esperienza comune è proseguita anche in Serie D, dove ha ricoperto ruoli di match analyst e osservatore tecnico tra Eccellenza e quarta serie.

Il nuovo allenatore si è già presentato alla squadra nella serata di martedì, dopo un confronto preliminare con il preparatore atletico Pasquale Evangelista. Le prossime settimane saranno fondamentali per creare la giusta sintonia tra tecnico, staff e gruppo, con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile nel prosieguo della stagione.

Il debutto ufficiale è fissato per domenica prossima a Bari, nel posticipo preserale contro il Next Club.